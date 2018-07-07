В Михеевский ГОК вложат 45 млрд рублей

17:40 | 10.07.2018

«Русская медная компания» планирует в ближайшее время организовать производство меди на Михеевском горно-обогатительном комбинате. Инвестиции в производственные мощности составят 45 млрд рублей.



На данный момент ГОК выдаёт в качестве своей продукции обогащённую медную руду. С пуском новых производственных мощностей его продукцией станет также катодная медь, полученная методом автоклавного производства. Таким образом значительно сократятся затраты на транспортировку руды и будет создано более тысячи рабочих мест.



Автоклавный метод является одним из высокотехнологичных методов, поскольку при нём металлургические газы остаются в замкнутом производственном цикле, а не выбрасываются в окружающую среду. Также ускорится процесс выработки меди из руды — по сравнению с традиционными методами, принятыми у нас в стране, в 2–3 раза, всего за 8 суток. Помимо этого, автоклавное производство позволяет высвободить из руды большее количество металла. Планируемый выпуск меди на производстве — до ста тысяч тонн ежегодно.



Изначально автоклавный метод был применен около пятидесяти лет назад в золотодобыче. Внедрение же его для обработки медьсодержащих и окисленных никелевых руд будет совершено впервые в мировой практике.