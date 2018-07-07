О роли меди в жизни человечества расскажут на ИННОПРОМе

15:08 | 9.07.2018

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 все желающие смогут ознакомиться с ролью меди в истории развития человечества — именно ей посвящены выставочные стенды, которые подготовила «Русская медная компания».



Сам стенд выполнен в виде гигантского калейдоскопа, через который приглашают пройти всех посетителей. Стены выполнены из зеркал в форме кристаллической решётки меди. Всё это сопровождается видеорядом, показывающим различные минералы. В центре выставочной экспозиции находятся голографическая пирамида и мультимедийная колонна в виде молекулы ДНК. Таким образом раскрыто название подготовленной программы «Медь — ДНК цивилизации». Боковые фасады стенда РМК выполнены из огромных видеоэкранов, площадь которых доходит до двухсот квадратных метров.



Голографическое представление, которое смогут увидеть участники выставки, впечатляет своей инновационностью. Показаны 15 основных точек развития общества, на которые напрямую воздействовали технологии добычи, переработки и использования меди за 6 тысяч лет развития человечества — как она добывалась, какие существовали технологии, как они менялись и воздействовали при этом на человека. Также предложен ряд проектов компании, которые только планируется внедрить, и показано их предполагаемое воздействие на людей и населённые пункты, которые задействованы в данных проектах.



Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге проходит в девятый раз, с 9 по 12 июля, в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».