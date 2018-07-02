Венгрия примет участие в выставке «Иннопром-2018»

16:41 | 4.07.2018

Венгрия стала шестой страной, которая примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 (9–12 июля, Екатеринбург) в формате национального стенда. Другие национальные стенды представят Германия, Италия, Словакия, Швейцария и Япония, а также самую масштабную национальную экспозицию представит страна-партнер Республика Корея.



Организаторами Национального стенда Венгрии выступают: Министерство внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии, Венгерский Национальный Торговый Дом и Венгерский кластер водной промышленности во главе со старейшим предприятием этой отрасли ЗАО «Будапештский водоканал», отмечающим 150-летие со дня своего основания.



Венгрия представит на выставке свои новейшие технологии и разработки промышленности. Официальная церемония открытия Национального стенда Венгрии состоится 9 июля 2018 года с 11:00 до 11:30. Откроет стенд Иштван Йоо, заместитель государственного секретаря Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии.



Кроме выставки, Венгрия примет активное участие в деловой программе ИННОПРОМа. 9 июля пройдет Венгерско-Российский форум по теме «Новые технологии и возможные решения в области управления водным хозяйством. Возможности венгеро-российского сотрудничества».



В открытии мероприятия примет участие Иштван Йоо. Спикерами форума выступят руководители крупнейших предприятий Венгерского кластера водной промышленности, а также представители российских региональных органов власти и руководители российских предприятий.



Форум состоится на стенде Правительства Свердловской области (павильон № 3).