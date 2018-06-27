Предложения «Единой России» по улучшению пенсионной системы обсудят в правительстве

18:24 | 29.06.2018

Фракция «Единой России» выработала предложения по улучшению пенсионной системы РФ, которые будут переданы на обсуждение в правительство. Тема обсуждалась вчера, 28 июня, на расширенном заседании Совета руководителей фракций «Единой России».



Представители правительства рассказали о новом пакете законопроектов и ответили на вопросы депутатов-единороссов. В завершение дискуссий перед собравшимися выступил председатель правительства Дмитрий Медведев. По его словам, изменения в пенсионной системе необходимы и направлены на улучшение жизни пенсионеров.



Все инициативы, высказанные депутатами, будут переданы на проработку в правительство. Среди них меры, направленные на социальное развитие, забота о здоровье граждан, стимулирование демографических процессов. Отдельно председатель партии коснулся вопроса разработки мер, направленных на повышение занятости граждан предпенсионного возраста.



По итогам заседания секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак подчеркнул, что, собрав все предложения от регионов, «Единая Россия» предложит ряд законодательных мер по совершенствованию пенсионной системы.



«Предложения, которые были выработаны на площадках, войдут в поручения председателя правительству, они будут проработаны и как сопутствующие нормативные акты, и как дополнительные законопроекты», — сказал руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов.