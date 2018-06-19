Начал свою работу международный дискуссионный клуб «Голос молодёжи»

18:00 | 22.06.2018

В Душанбе 20 июня прошла презентация нового международного дискуссионного клуба «Голос молодёжи». Тогда же состоялось и его первое заседание. Участие в нём приняли ряд лиц и организаций, как российских, так и таджикских.



Основным организатором мероприятия выступил фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество». Президент этого фонда профессор Виктор Каточков и открыл заседание клуба, поздравив всех принявших участие в событии, а также огласил призыв к сотрудничеству и серьёзной работе. Позже выступила и вице-президент фонда Ирина Окольнишникова, которая перечислила точки приложения, на которые участники должны обратить самое пристальное внимание. Это сотрудничество как экономическое (вопросы налогов, торговли, кредитов), так и культурное (образование и вопросы русского языка). Отдельно была затронута тема мигрантов и решение возникающих в связи с ними проблем.



Во время заседания выступило множество его участников. Выступления Шамиля Шамсутдинова, советника-посланника России в Таджикистане, и представителя Россотрудничества Никиты Быховского были посвящены пожеланиям успешности и активности как всей современной молодёжи, так и персонально членам этого клуба. Зульфия Голубева, заместитель главного редактора душанбинской газеты «Вечёрка», уточнила, что проект всеобщей евразийской интеграции является не только и не столько политическим, поскольку собирает воедино народы, имеющие схожий взгляд на очень многое.



Многие выступления сопровождались бурной дискуссией. Так, например, доклад Юрия Аршинова, руководителя аналитического отдела информационно-аналитического центра «Евразия — Поволжье», сразу породил множество вопросов насчёт полезности интеграции экономики Таджикистана в различные евразийские процессы. Представители молодёжи, а также присутствующие эксперты дали исчерпывающие ответы друг другу и пришли к выводам насчёт безусловной важности подобных тенденций. К подобному же итогу приходили и участники других обсуждений, неизменно подчёркивая особую полезность участия молодёжи в этих процессах. В финале заседания прошла деловая игра «Молодёжный стиль: прогресс, креатив, инновации». В ней участвовали представители таджикских студентов.



Открытие дискуссионного клуба во многом стало возможным благодаря получению гранта президента РФ, направленного на развитие гражданского общества.