В Москве обсудили подготовку Челябинска к саммиту ШОС

16:50 | 22.06.2018

Вчера, 21 июня, в Москве состоялось совещание по подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. В нем приняли участие губернатор Борис Дубровский, глава города Евгений Тефтелев, помощник президента РФ Юрий Ушаков, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, представители МИДа и Минфина, Росконгресса и других ведомств.



Антон Кобяков отметил, что после нескольких визитов облетных групп в южноуральскую столицу были поставлены приоритетные задачи по подготовке города к проведению важного международного мероприятия. Запланирована масштабная реконструкция челябинского аэропорта, в котором появится новый терминал внутренних линий и будет расширен международный сектор.



В городе будет возведено несколько гостиниц международного класса. В Челябинск будут привлечены гостиничные операторы мирового уровня и подготовлен высококвалифицированный персонал. Особое внимание уделяется благоустройству городских улиц и решению экологических проблем региона.



Губернатор Борис Дубровский подтвердил, что региональные власти активно работают над решением всех поставленных задач. В частности, новые объекты возводятся с тем, чтобы после проведения саммита быть востребованными у жителей региона. «В майском указе президента России Челябинская область названа как регион, где надо навести порядок в экологии. И мы намерены добиться серьезного улучшения в этой сфере», — сказал Дубровский.



По итогам совещания решено, что главной площадкой для мероприятий саммита станет конгресс-холл «Таганай-2020», который уже находится в стадии строительства.