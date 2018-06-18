На улице в Челябинске обнаружены бесхозные экзотические животные

17:56 | 20.06.2018

На улице Котина в Челябинске нашли беспризорного льва и двух питонов. Они содержались в брошенном фургоне около полутора недель. Всё это время зверей не кормили и не поили. Об этом рассказали местные жители, во дворе которых и стояло транспортное средство. При этом, по их же сообщению, двери фургона даже не были закрыты, а клетки не внушали доверия.



Эту ситуацию взял под личный контроль депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, так как он одновременно является председателем комитета по экологии. По его словам, случившееся выходит за все рамки, под удар были поставлены не только животные. Жизни множества горожан также были поставлены под угрозу, поскольку голодные звери могли вырваться из своего заточения. При этом даже неизвестно, кому именно принадлежали животные, и кто должен был нести за них ответственность. Он заверил, что будет проведено тщательное расследование, и виновные в сложившейся ситуации будут привлечены к ответственности, установленной законом. Парламентарием уже направлен депутатский запрос в ГУ МВД по Челябинской области, в котором он требует провести проверку и выяснить, не подпадают ли подобные действия под 245 статью Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными».



Ранее Владимир Бурматов внёс инициативу в соответствующий комитет Госдумы, планируя изменить закон «О ветеринарии». Изменения коснутся содержания диких животных в неволе, запретив их нахождение в квартирах, на дачах и прочих неприспособленных для этого местах. В ближайшее же время уже состоятся первые рассмотрения этих изменений.