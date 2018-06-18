РМК вложится в добычу казахстанских полезных ископаемых

17:55 | 20.06.2018

В течение двух лет Русская медная компания инвестирует в разработку казахстанских медно-цинковых месторождений, а также в их переработку более трёхсот миллионов долларов США. Именно такие проекты были представлены ТОО «Актюбинская медная компания», входящей в группу РМК. Презентация проектов состоялась на 25 Всемирном горном конгрессе, проходящем сейчас в Астане.



Среди планов компании – разработка Весенне-Аралчинского месторождения, которое раскинулось с обеих сторон от границы между Россией и Казахстаном. В данный момент уже ведётся строительство рудника «Аралчинский», а менее чем через год он выдаст первые тонны руды. На этот проект запланировано вложение 130 млн. долларов США. Ещё больше, около 200 млн. долларов будет вложено в медно-цинковое месторождение «Кундызды». На нём также сейчас ведутся строительные работы, причём запущен он будет уже в начале 2019 года. Наращивание добываемых объёмов руды подразумевает и увеличение перерабатывающих мощностей, поэтому будут вложены значительные финансы и в реконструкцию первой обогатительной фабрики. Установка дополнительной производственной линии должна позволить более эффективную обработку руды.



Всемирный мировой конгресс – очень значимое событие для горнодобытчиков, металлургов и связанных с добычей твёрдых полезных ископаемых учёных. Проходит с 1958 года, с периодичностью раз в 2-3 года, а количество стран, участвующих в конгрессе неуклонно растёт.



По словам Натальи Бондаренко, генерального директора ТОО «Актюбинская медная компания», казахстанская горно-металлургическая отрасль показывает очень неплохие темпы развития. Именно поэтому многие компании заинтересованы в разработке ряда месторождений. Также она поделилась намерениями на дальнейшее плодотворное сотрудничество как с правительством Казахстана, так и с руководством Актюбинского акимата. Возглавляемая ей компания в этом году стала серебряным партнёром проводимого конгресса.