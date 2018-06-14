Челябинск: новости дня
15:39 | 15.06.2018
Генеральная репетиция Бажовского фестиваля прошла в селе Демарино
Ровно неделя осталась до знаменитого фестиваля народного творчества, который в этом году состоится уже в 26-й раз. Пластовский район готовится встречать гостей. На фестивальной поляне кипит работа, уже организованы грунтовые съезды с дороги на Демарино, засыпаны крупные ямы и неровности, организаторы продумывают размещение всех площадок и выставляют маркерные флажки. На фестивальной поляне проходят рабочие совещания всех служб, которые будут отвечать за безопасность людей во время мероприятия.
На новой площадке уже побывали представители туристических фирм и журналисты. А местные жители провели генеральную репетицию фестиваля. На поляне раскинулись шатры, где гостей угощали вкуснейшими варениками с картошкой, приготовленными по местным рецептам, вареньем из яблок и груш и горячим чаем из старинного самовара. Хор русской народной песни дворца культуры «Прометей» отрепетировал свое выступление. Артисты остались довольны расположением и удобством поляны, они уверены, что мероприятие пройдет успешно.
Организатор мероприятия, директор Челябинского областного центра народного творчества Оксана Громова рассказывает, что выбор места для Бажовского фестиваля сделан не случайно:
— Фестиваль много лет проходил в горнозаводской зоне. У наших участников и зрителей уже есть представление о красоте тех мест. В этом году фестиваль традиционно изменил место проведения, мы пришли в южный Пластовский район. Здесь чудесные березы, сосны. На фестивальной поляне сохранился естественный природный ландшафт, который буквально создан для нашего фестиваля. Мы искали это место два года, объехали весь север области — Касли, Снежинск, посмотрели Чебаркульский и Сосновский районы.
Живописная поляна находится на берегу реки Кабанки, часть площадок расположится в лесу. На Бажовском фестивале приняты беспрецедентные меры безопасности, отмечает Оксана Громова. Будут работать авиаотряд, ОМОН, пожарные службы, МЧС, 180 полицейских. Купание будет запрещено, поскольку река не имеет оборудованного пляжа и обладает каменистым дном. Планируется установка специальных ограждений с соответствующей информацией.
— Фестиваль традиционно имеет несколько крупных объектов: сценические комплексы будут расположены ближе к лесному массиву, мастеровая слобода тоже уходит в лес. В начале поляны расположится Уральское поселение, где вырастет целый город — это реконструкция традиционных жилищ и быта народов, проживающих на Южном Урале.
В программе Бажовского фестиваля предусмотрены выставка произведений народных мастеров, концерты фольклорных коллективов, мастер-классы по различным видам прикладного творчества. Гостей и участников ожидают «Битва гончаров», Банный фестиваль, старинный ритуал «Кузнечная свадьба», ярмарка традиционных продуктов, пряников. Почетными участниками мероприятия станут русский оркестр «Малахит», ансамбль танца «Урал», группа «Ариэль» с юбилейной программой. Впервые «Бажовку» посетит делегация из Австрии, в которую войдут танцоры, певцы, мастера резьбы по кости и по дереву, пекари.
Информационный спонсор фестиваля — медиахолдинг «Гранада Пресс».
© «Вечерние Ведомости»
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