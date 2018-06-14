В Челябинске прошёл Всемирный день донора

14:16 | 15.06.2018

В акции, приуроченной ко Всемирному дню донора, прошедшему 14 июня, приняло участие множество челябинцев. Среди них — депутат Госдумы Российской Федерации Владимир Бурматов.



В рамках этого мероприятия парламентарий также стал донором. Перед своим рабочим днём он прошёл все полагающиеся для этого процедуры в Центре крови Федерального медико-биологического агентства, а после этого поделился впечатлениями. По его словам, осознание сделанного доброго дела заставляет чувствовать себя лучше даже после забора крови. Сострадание и сопереживание делают человека лучше, а подобные акции подталкивают на оказание помощи людям.



День донора призван ликвидировать дефицит крови для переливаний в медицинских учреждениях, он приобрёл свой статус 13 лет назад. За 2017 год донорами стали 1,3 млн россиян, что не особо спасает ситуацию. На данный момент дефицит весьма значителен, несмотря на все предпринимаемые усилия. В зависимости от регионов, в нашей стране количество доноров составляет 7–10 человек на тысячу жителей, в то время как необходимо в 4–5 раз больше.