Челябинск: новости дня
13:33 | 15.06.2018
Жители Южноуральска встретились с депутатом Госдумы Анатолием Литовченко
Перечень вопросов, которыми теперь предстоит заняться народному избраннику, очень обширен. Это в первую очередь недоработки в жилищно-коммунальной сфере: строительство и ремонт дорог, водоснабжение, недолжная работа управляющих компаний (в том числе и по капремонту домов и благоустройству прилегающих к ним территорий). Кто-то пришёл на приём в попытке улучшить материально-техническое состояние южноуральской больницы, а кто-то предложил улучшить материальное положение пенсионеров наиболее преклонного возраста.
Были вопросы и по невыплате заработной платы. Десятки рабочих с предприятия «КонструктУралКомплект», признанного банкротом, не могут получить причитающиеся им деньги. Депутат отметил, что эта ситуация на особом контроле и решение вопроса может состояться исключительно при участии прокуратуры. Схожий вопрос возник по поводу ещё одного банкрота, ООО «Ролид», занимавшегося жилищным строительством. Не все дольщики смогли получить причитающееся им жильё либо финансы. Над всем этим предстоит работать парламентарию.
Анатолий Литовченко подчеркнул полезность встреч с избирателями, поскольку только диалог с ними помогает держать руку на пульсе проблем. Также подобные приёмы становятся своеобразными индикаторами работы законов государства, позволяют их корректировать.
© «Вечерние Ведомости»
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