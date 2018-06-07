Депутат Госдумы выступил против навязывания пациентам платных медуслуг

14:31 | 9.06.2018

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко выступает против навязывания платных медицинских услуг пациентам, которые обслуживаются в частных клиниках по полисам ОМС.



Тема обсуждалась на круглом столе в Челябинске с участием представителей Законодательного собрания области, минздрава, ФОМС, антимонопольной службы и представителей частных и государственных клиник.



Обладатели полиса ОМС в Челябинской области могут получать помощь в частных клиниках. На сегодняшний день в этой системе задействовано 44 организации, их число планируется увеличить.



Анатолий Литовченко убежден, что изменения в системе здравоохранения должны происходить постепенно. «Что касается первичного звена медицинской помощи — поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, — присутствие коммерческих клиник здесь пока нецелесообразно», — уверен депутат. По его мнению, это может отрицательно повлиять на финансовое благополучие пациентов.



Напомним, Анатолий Литовченко в своей работе уделяет особое внимание проблемам здравоохранения. Народный избранник является сторонником обдуманных реформ и эффективной оптимизации, главное в которых — интересы и потребности конкретного человека.