Челябинск: новости дня
14:30 | 9.06.2018
Фото Олега Каргополова
У изданий медиахолдинга «Гранада Пресс» в Челябинске появились именные деревья
Высаживать елочки журналистам было непросто: лопата никак не могла пробить мощный дерн. Но для деревьев это очень здорово, потому что условия их обитания будут максимально близки к естественным.
А после высадки мы поставили таблички, на память о газетах и проекте «Зеленый театр». Деревца подрастут, и этот сад станет еще одной точкой притяжения челябинцев.
Большую помощь проекту оказала компания «Сады России». Продукция фирмы способна удовлетворить потребности самого придирчивого садовода, ведь история предприятия насчитывает уже тридцать лет.
Основной вид деятельности предприятия — почтовая рассылка посадочного материала овощных, садово-ягодных, декоративных культур, семян. Также осуществляется научная, издательская и просветительская деятельность в сфере приусадебного и сельского хозяйства.
На сегодняшний день «Научно-производственное объединение «Сады России» — это более 60 га плодово-ягодных насаждений, 900 га питомников, более 300 га орошаемых земель. Компания обладает широкими коллекциями новинок селекции плодовых, ягодных и овощных культур.
© «Вечерние Ведомости»
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