Южноуральские пенсионеры старше 80 лет объединились в клуб

14:26 | 7.06.2018

На Южном Урале пенсионеры в возрасте старше 80 лет объединились в клуб, целью которого является выработка предложений в государственную программу повышения качества жизни пенсионеров.



С участниками клуба «80+» встретился депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко, чтобы выработать программу совместных действий. Народный избранник поддержал инициативу пожилых челябинцев и выразил готовность оказать содействие в их активной общественной деятельности.



Анатолий Литовченко напомнил, что президент Владимир Путин поставил перед страной задачу войти в число государств, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет. Задача руководства страны — создать для заслуженных людей достойные условия для активного долголетия.



«Наши пенсионеры творчески отнеслись к реализации поставленной главой государства задачи. Они готовы предложить правительству свои идеи в программу поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения», — отметил Анатолий Литовченко.



Парламентарий предложил участникам клуба реализовать совместный план по организации бесплатного отдыха пенсионеров в социально-оздоровительном центре «Восход» в Увельском районе. По инициативе Анатолия Литовченко этот проект развивается в течение многих лет.