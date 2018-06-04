Анатолий Литовченко помог вернуть автомобиль пенсионеру

12:50 | 6.06.2018

Запросы, подаваемые депутатами в официальные инстанции, способны решить даже самые застарелые проблемы. Так, например, запрос депутата Государственной Думы Анатолия Литовченко помог вернуть угнанный автомобиль его владельцу через четыре года после утраты.



В 2014 году у пенсионера, ранее преподававшего в Челябинском танковом институте, Виктора Жильцова был угнан автомобиль «Ниссан». И всё это время дело по расследованию преступления не двигалось с мёртвой точки. В феврале этого года мужчина на личном приёме попросил народного избранника посодействовать в возвращении собственности.



Парламентарий отправил депутатский запрос начальнику ГУВД Андрею Сергееву. Результатом стала активизация розыска и обнаружение похищенной автомашины. Её с перебитыми номерами пытались переправить в Казахстан. Правоохранителей не обмануло даже то, что у транспортного средства были срезаны идентификационные номера. Автомобиль был возвращён законному владельцу.