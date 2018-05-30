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Челябинск: новости дня


16:50 | 1.06.2018

Очистка газов на КМЭЗ достигнет 99 процентов

Очистка газов на Кыштымском медеэлектролитном заводе, входящем в Русскую медную компанию, в скором времени достигнет 99 процентов. Это позволит осуществить новое газоочистное оборудование, к монтажу которого уже приступили специалисты предприятия.

Как сообщает пресс-служба РМК, на заводе началась заливка фундамента и возведение металлоконструкций для монтажа нового газоочистного оборудования LÜHR производства Германии. После этого на заводе построят основания для блочной комплексной трансформаторной подстанции, обеспечивающей работу дымососов высокой мощности.

Новая газоочистная установка представляет собой полный комплекс очистки отходящих газов печи Maerz. Она улавливает как твердые, так и газообразные вредные примеси. После запуска оборудования степень очистки поступающих в окружающую среду газов составит 99 процентов. Фильтр поможет улучшить условия труда и в цехах предприятия.

Как отмечает начальник медеплавильного цеха КМЭЗ Дмитрий Горшенин, уже действующий фильтр останется в технологической цепочке в качестве резервной линии. Таким образом его смогут подключать во время плановых остановок главного оборудования на время ремонта, что позволит непрерывно заниматься очисткой газов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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