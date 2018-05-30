Арик Сигман посетил Россию по приглашению РМК

16:49 | 1.06.2018

Россию посетил один из ведущих мировых экспертов по борьбе с детской «экранной зависимостью» Арик Сигман. Этот визит стал результатом инициативы Благотворительного фонда «Русской медной компании».



Арик Сигман является доктором философии, членом Королевского общества медицины Великобритании, а также ведёт деятельность по вопросам детства при Европарламенте. В преддверии Международного дня защиты детей он провёл в Москве ряд выступлений. Среди них — выступление перед студентами МГИМО и МГУ, посещение воскресной школы при храме святого благоверного князя Дмитрия Донского. Также состоялись его встречи с президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой и вице-президентом академии Юрием Зинченко. Напоследок он принял участие в заседании Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, которое было посвящено именно снижению рисков экранной зависимости у детей.



Во время своих выступлений доктор Сигман безустанно подчёркивал большой риск развития у детей зависимости от разного рода электронных экранных устройств — телефонов, компьютеров, телевизоров и т. д. По его словам, это может привести как к психологическим (тревожность, депрессия, снижение социализации), так и чисто физиологическим (ожирение, развитие онкозаболеваний) проблемам. Также он поделился выработанными на Западе рекомендациями по предотвращению подобной пагубной привычки. Среди них как полный отказ от экранных устройств (для детей в возрасте до трёх лет), так и ограничение их пользованием двумя часами в день для детей и подростков более старшего возраста.



По сообщению управления информационной политики РМК, по итогам встреч была достигнута договорённость об усилении внимания к проблеме «экранной зависимости», в том числе и на государственном уровне. Общественники и деятели образования также отметили необходимость привлечения зарубежного опыта по этой проблеме, а также выработки соответствующих рекомендаций для системы образования в России.