Владимир Бурматов помогает решить социальные проблемы челябинцев

15:48 | 31.05.2018

Проблемы ЖКХ волнуют челябинцев чуть ли не больше, чем все остальные вопросы. Это показала статистика, основанная на числе обращений горожан в общественную приёмную депутата Государственной Думы РФ Владимира Бурматова.



Парламентарий провёл традиционный для него приём граждан, и каждый второй посетитель обратился с жалобой на проблемы, связанные с управляющими компаниями либо капитальным ремонтом домов. Причём по итогам вмешательства Бурматова обычно оказывается, что проблему можно решить буквально за считаные дни. Так, например, жильцы дома № 51а по шоссе Металлургов получили долгожданный ремонт подъездов. До этого ремонт не удавалось организовать в течение полутора лет, несмотря на многочисленные просьбы жителей дома к управляющей компании.



Владимир Бурматов, в свою очередь, посетовал на коммунальщиков. По его словам, люди не могут получить за собственные деньги то, что им причитается. Он отметил, что не считает незначительными все те жалобы, которые поступают к нему.



Вторая половина обращений от граждан была связана с другими вопросами, волнующими граждан: помощь в лечении детей-инвалидов, задержки заработной платы, вопросы благоустройства. По обращениям составляются депутатские запросы в ведомства, ответственные за озвученные проблемы. А всего в 2018 году в приёмной депутата было получено более полутора тысяч обращений от жителей нашего города.