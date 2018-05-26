Представители России и Казахстана обсудили диалог наших культур

14:24 | 28.05.2018

Международный круглый стол «Россия — Казахстан: межкультурный диалог как фактор развития культуры в период глобализации» состоялся 25 мая на базе Восточно-Казахстанского государственного университета. Его уже по традиции организовали фонд «Евразийское содружество» и студенческое молодежное движение «Евразийский экспресс: Россия — Казахстан — Таджикистан» при поддержке вузов Казахстана.



Президент фонда социально-экономического развития «Евразийское содружество» Виктор Каточков и завкафедрой истории Казахстана Восточно-Казахстанского государственного университета Альбина Жанбосинова поприветствовали собравшихся и отметили особую важность дружбы и культурного взаимодействия между нашими народами. Также они добавили, что добрососедство и сотрудничество всегда являлись и остаются стратегическими приоритетами наших стран.



Глава Молодежной ассамблеи народов Южного Урала Екатерина Тельцова уточнила, что актуальной задачей является повышение эффективности продвижения культурного наследия. Особенно яркими культурные коммуникации должны быть в молодежной среде. Молодые люди живут в пространстве своих субкультур, поэтому «важно искать правильную тональность, разговаривая с молодежью на ее языке на важные для нее темы». Именно эту задачу решают интернет-ресурсы молодежного движения «Евразийский экспресс», которые живым языком рассказывают об интеграционных процессах в Центральной Азии.



Мнение российского эксперта дополнил руководитель секретариата Ассамблеи народов Казахстана Восточно-Казахстанской области Аскар Нургазиев. Среди многообразия тем молодежных коммуникаций он выделил наиболее важные для евразийской культурной интеграции — изучение влияния культурных и религиозных традиций на современную жизнь народов Центральной Азии, продвижение историко-культурного прошлого наших стран и выработка непримиримого отношения к попыткам «переписать историю».



Академик Акмеологической академии, руководитель Международного центра методологических исследований и инновационных программ, председатель Восточного отделения Казахстанского философского конгресса профессор Нина Гусева акцентировала внимание на необходимости дальнейшего усиления мер государственной поддержки культуры в России и Казахстане, а также высказалась за «внедрение многоступенчатой программы развития культурных коммуникаций студенчества в условиях геополитической турбулентности».



Развивая мысль коллеги, завотделом философии Института философии, политологии и религиоведения Минобрнауки Казахстана профессор Аяжан Сагикызы подчеркнул, что «генеральной целью культурного диалога молодежных элит России и Казахстана должна стать гармонизация пространства Центральной Азии. Вместе с тем этот процесс необходимо регулировать, его нельзя пускать на самотек. Надо помогать молодежи узнавать прошлое своих народов, стимулировать интерес к изучению истории своих семей, продвигать тысячелетиями созданные сокровища культуры, развивать потребность молодых в творчестве».



Активисты студенческого молодежного движения «Евразийский экспресс» пригласили всех желающих принять участие в работе движения. Резюмируя итоги дискуссии, профессор Каточков отметил, что продвижением российской и казахстанской науки и культуры надо заниматься как минимум на четырех, тесно взаимосвязанных уровнях — межгосударственном, межрегиональном, уровне общественных организаций и инициативном (университет — университет, музей — музей и т. д.).



Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.