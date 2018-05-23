Челябинск: новости дня
16:45 | 25.05.2018
РМК и Росконгресс проведут конкурс проектов по развитию регионов
На состязание принимаются заявки от жителей России и некоммерческих организаций. Предложения должны касаться улучшения качества жизни и решения проблем. В жюри планируется пригласить медийных персон, политиков, бизнесменов. Победитель конкурса получит грант в размере до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта.
Как уточнил директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, большой опыт РМК в социальной сфере интересен и полезен как одна из наилучших практик для всего российского бизнеса.
— Мы хотим донести опыт РМК до аудитории, которая может им воспользоваться, и таким образом социальный климат в России будет улучшаться за счет внедрения подобной социальной практики в других компаниях, — отметил он.
За основу реализации проектов возьмут лучшие наработанные практики российского и иностранного производства.
Как уточнила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, данная идея выросла из социального проекта «Измени свой город к лучшему», который РМК реализует уже второй год подряд.
— Проект уже подтвердил свою полезность и эффективность: в 2017 году было реализовано шесть идей южноуральских школьников, в 2018 году отобрано для реализации еще семь проектов, — добавила она. — Мы надеемся, что и на всероссийском уровне конкурс будет иметь такой же успех и принесет пользу жителям регионов.
По мнению организаторов, этот конкурс позволит приобщить всех активных жителей страны к решению социальных задач и тем самым показать достойный пример для будущей работы.
© «Вечерние Ведомости»
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