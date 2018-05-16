РМК нашла самых сильных школьников Южного Урала

17:38 | 17.05.2018

Состязания по спортивному многоборью, которые организовала Русская медная компания, прошли в восьми населенных пунктах Челябинской области. В них приняли участие свыше 2800 учеников 5-х и 6-х классов. Они соревновались в скорости и точности выполнения базовых упражнений общей физической подготовки: бег, рывок гантели одной рукой, отжимания, прыжки со скакалкой и берпи. Ребят перед состязаниями инструктировали опытные спортсмены из уральской Федерации «Уралстронг — Силачи Руси», а вдохновителем стал челябинский силач, участник шоу «Минута славы» Игорь Попов. Он жонглировал гирями, автомобильными покрышками и даже топорами, демонстрируя, что нет предела человеческим возможностям.



Ребята проявили лучшие свои качества. Все получили призы и подарки от РМК. А победители отправятся на финал этого сезона проекта «Самый сильный школьник». Он намечен на 25 мая и пройдет в Челябинске.



Как уточнила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, для компании забота о подрастающем поколении — одна из приоритетных задач.



— Привычка регулярно заниматься спортом, ставить для себя цели и достигать их — это то, что пригодится всем ребятам в будущем, какую бы профессию они ни выбрали, — отметила она. — Физкультура — это фундамент здоровья и успеха. Очень радует, что с каждым годом нам удается вовлечь в этот проект все больше учащихся.



Добавим, что с 2016 года в проекте приняли участие уже более 10 тысяч школьников региона.