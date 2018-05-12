Анатолий Литовченко: «Я не заменяю местную власть, я ей помогаю»

15:43 | 14.05.2018

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко в рамках региональной депутатской недели встретился с избирателями Еткульского района. В мероприятии приняли участие и. о. главы района Юрий Кузьменков и председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков.



Анатолий Литовченко доложил об итогах работы за прошлый год, рассказал про текущую работу в парламенте и провел личный прием.



— Хочется быть полезным каждому району, входящему в мой избирательный округ, — подчеркнул парламентарий. — Я не заменяю местную власть, но поучаствовать, похлопотать в министерствах и ведомствах готов. Главное, чтобы была реальная польза.



Работа ведется по всему району. В селе Белоусово подвели газ, в Коелге решают вопрос с водой. Огромное количество реальных дел сделано по личным обращениям.



Руководитель библиотечной системы Еткульского района Юлия Демченко рассказала, что в поселке Таянды закрыто аварийное здание сельского клуба. Теперь книги читателям носят на дом библиотекари. Парламентарий предложил не строить новое здание, а купить дом стоимостью до 1 миллиона рублей и разместить в нем библиотеку.



Работа с обращениями продолжается. В Еманжелинске мало мест в дневном стационаре, в районе мало пробирок для сдачи анализов, а в районной больнице не работает флюорограф. При ремонте областных дорог была разрушена дорога от Журавлёво до Селезян и дорога по селу Каратабан. По всем обращениям будут направлены депутатские запросы.