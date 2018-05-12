КМЭЗ приступил к модернизации цеха медной катанки

15:41 | 14.05.2018

Специалисты Кыштымского медеэлектролитного завода (который входит в Группу РМК) приостановили выпуск медной катанки для дальнейшей модернизации технологической линии. В результате ее скорость вырастет с 13 тонн до 20 тонн медной катанки в час, а общая мощность линии увеличится с 100 тысяч до 140 тысяч тонн медной катанки в год. Стоимость проекта оценивается в 288 миллионов рублей.



В цехе демонтируют оборудование, здесь заменят литейную машину, воздуходувки печи, теплообменники, насосы и электродвигатели. Для нового оборудования проложат новые кабели, отремонтируют помещения. Потом начнется монтаж нового чернового прокатного стана компании Southwire (США), который уже находится на заводе.



Как уточнил главный инженер ЗАО «КМЭЗ» Александр Сидоренко, в июне на предприятие приедут специалисты компании-поставщика Southwire, чтобы принять участие в пусконаладке новой линии. Производство медной катанки на обновленной линии начнется уже в июле.