На территориях присутствия Группы РМК отметили День Победы

10:57 | 12.05.2018



На территориях, где есть производства Русской медной компании, масштабно отметили 9 Мая. Мероприятия прошли в четырех регионах - Оренбуржье, Великом Новгороде, на Среднем и Южном Урале, а также в Казахстане.



На Южном Урале в городе Кыштыме металлурги почтили память солдат, скончавшихся от ран в городском госпитале, и посетили митинг-концерт у мемориала заводчанам, которые не вернулись с полей сражений. Сотрудники Александринской горно-рудной компании (АГК) возложили венки к поселковым мемориалам в Фершампенуазе и Межозерном. Представители Томинского ГОКа приняли участие в митинге в поселке Томинском.



Кроме того, специалисты компании пришли с поздравлениями к ветеранам лично. А совместно с Фондом Святой Екатерины РМК организовала большой праздничный концерт в Екатеринбурге, в котором выступили Елена Ваенга и группа «Любэ». Здесь же при поддержке РМК был открыт уникальный павильон «Театр Великой Войны», посетители которого могли погрузиться в страшную атмосферу фронтовых лет и узнать, какой ценой советскому народу досталась Победа.



Напомним, что в честь праздника на Южном Урале прошли состязания по воркауту. Работники «Карабашмеди» поучаствовали в городской эстафете на приз газеты «Карабашский рабочий», а на КМЭЗе была организована отдельная легкоатлетическая эстафета среди заводчан.



Как уточнила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, День Победы – долгожданный и дорогой сердцу каждого нашего соотечественника праздник.



- Помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, чтить историю и с благодарностью принимать мир и свободу, которую нам подарили герои Великой Отечественной войны и труженики тыла, – наша святая обязанность, - сказала она. - Организуя и поддерживая мероприятия к 9 мая, мы вносим свой вклад в сохранение памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения.