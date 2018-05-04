В поселке Увельском установили танк — памятник воинам-интернационалистам

12:03 | 8.05.2018

В поселке Увельском установили на постаменте из гранита танк Т-80Б. Монумент был открыт в честь участников локальных войн и военных конфликтов по инициативе депутата Госдумы Анатолия Литовченко.



У ДК «Горняк» собрались ветераны боевых действий, жители, которые пришли с фотографиями погибших родных, а также ученики местных школ. Оказалось, что об открытии памятника парламентария просили местные жители. Это была и его мечта — увековечить память земляков.



— Более 200 военнослужащих из Увельского района воевали в Афганистане, Сирии, Чечне, Абхазии, Осетии, Ингушетии, других горячих точках. Многие из них награждены орденами и медалями, — пояснил депутат Госдумы. — Мы гордимся нашими героями, которые в мирное время стали кавалерами ордена Красной Звезды — высшей государственной награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.



Танк бесплатно предоставили чиновники из Минобороны страны, его привезли из Свердловской области, города Камышлова. Здесь за средства района его почистили, покрасили, убрали двигатель и военную атрибутику. А на гранитном постаменте появилась надпись: «Памятник воинской славы защитникам интересов и целостности государства».