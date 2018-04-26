В Костанае обсудили молодежные инициативы как фактор евразийской интеграции

15:36 | 28.04.2018

Студенты Челябинска и Костаная вчера, 27 апреля, на круглом столе обсудили молодежное сотрудничество в контексте интеграции евразийского пространства.



Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области Саят Шаймурунов уточнил, что круглый стол дает студентам прекрасную возможность услышать друг друга.



— В Казахстане сегодня созданы все условия для развития молодежи, — отметил он. — Это и сильные университеты, и доступ к мировым образовательным ресурсам, и поддержка научных инициатив.



Руководитель Костанайского филиала ЧелГУ Раиса Тюлегенова рассказала, что благодаря динамичности и многоплановости отношений России и Казахстана созданы уникальные условия для реализации межстрановых молодежных проектов опережающего развития наших стран.



Эксперт «Евразийского содружества» из Костаная кандидат философских наук Александр Видершпан отметил, что каждый народ внес в культурный код Евразии свои, проверенные временем базовые ценности. Это справедливость, доброта и терпение, лежащие в основе православия, честность и долг, определяющие духовные основы ислама, совесть и толерантность как базовые основы веры народов Сибири и Горного Алтая. «Считаю, что суть евразийской интеграции — признание единственно возможным самостоятельного, а не подражательного развития, опирающегося на национально-культурные традиции и опыт взаимодействия евразийских народов, дополненные технологической модернизацией».



После круглого стола прошло заседание дискуссионного клуба «Голос молодежи Казахстана», который дает уникальную возможность развития коммуникационного поля для участников молодежного движения «Евразийский экспресс: Россия — Казахстан — Таджикистан». Кроме того, был объявлен старт циклу встреч с экспертами молодежной политики, религий и медиабезопасности в странах Центральной Азии. Первым гостем этого клуба стала Елизавета Щетинина — руководитель Центра культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных программ, куратор «Киберлаборатории по медиабезопасности». Она объяснила вред социальных сетей и рассказала, как обезопасить себя и близких от негатива.



Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.