Как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Челябинске

15:05 | 28.04.2018

В столице Южного Урала 9 мая состоится уже традиционное шествие «Бессмертного полка». Построение в 13:30 у ЮУрГУ, старт в 15:00.



Все желающие, у кого есть фотография родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне, может принять участие в шествии. Большая колонна пешком отправится от вуза по проспекту Ленина до центральной площади города, а потом свернет к монументу «Вечный огонь» по улице Цвиллинга.