Челябинск: новости дня
17:26 | 27.04.2018
Анатолий Литовченко: В поселке Новосинеглазово должна быть улучшена медицинская помощь
На местную помощь надеяться тоже сильно не стоит: половины врачей нет, а к остальным запись на месяц вперед. Зубы по полису вылечить негде: стоматолога попросту нет, как и кардиолога, эндокринолога, окулиста... Нет элементарного рентген-аппарата. Старый списан, а новый стоит 15 миллионов рублей. Нет лекарств для льготников и даже госаптеки. Да и больница совсем обветшала.
Об этом депутату Госдумы Анатолию Литовченко рассказали жители два месяца назад, и сейчас он подготовил встречу с главой Минздрава Южного Урала Сергеем Приколотиным.
Министр рассказал жителям, что решением может стать укрупнение больниц. Горбольница № 16 в поселке Новосинеглазово будет присоединена к челябинской горбольнице № 1, а детей, которые прикреплены к ГКБ № 16, переведут также в Челябинск, в детскую больницу № 7. Также он дал обещание сохранить все виды медуслуг, а также все ставки врачей и среднего медперсонала.
— Своих постов лишатся лишь руководители присоединяемых учреждений, сократят бухгалтерии и административный персонал, — подчеркнул Сергей Приколотин. — Сэкономленные деньги будут направлены на повышение зарплат медработникам. Врачи узких специальностей будут приезжать в Новосинеглазово несколько раз в неделю сразу большими бригадами.
В свою очередь парламентарий обещал направить депутатский запрос для того, чтобы в порядке первой очереди были выделены средства на установку рентген-аппарата.
— Я абсолютно убежден, что Новосинеглазово должно быть в начале очереди на приобретение, — уточнил он. — Никакая, даже самая дорогая, техника не сравнится с ценой человеческой жизни.
© «Вечерние Ведомости»
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