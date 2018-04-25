Анатолий Литовченко: В поселке Новосинеглазово должна быть улучшена медицинская помощь

17:26 | 27.04.2018

В поселке Новосинеглазово большая проблема с медпомощью. Кареты скорой помощи сначала не могут туда попасть: с трех сторон он «огорожен» ж/д путями, — а потом и увезти больного.



На местную помощь надеяться тоже сильно не стоит: половины врачей нет, а к остальным запись на месяц вперед. Зубы по полису вылечить негде: стоматолога попросту нет, как и кардиолога, эндокринолога, окулиста... Нет элементарного рентген-аппарата. Старый списан, а новый стоит 15 миллионов рублей. Нет лекарств для льготников и даже госаптеки. Да и больница совсем обветшала.



Об этом депутату Госдумы Анатолию Литовченко рассказали жители два месяца назад, и сейчас он подготовил встречу с главой Минздрава Южного Урала Сергеем Приколотиным.



Министр рассказал жителям, что решением может стать укрупнение больниц. Горбольница № 16 в поселке Новосинеглазово будет присоединена к челябинской горбольнице № 1, а детей, которые прикреплены к ГКБ № 16, переведут также в Челябинск, в детскую больницу № 7. Также он дал обещание сохранить все виды медуслуг, а также все ставки врачей и среднего медперсонала.



— Своих постов лишатся лишь руководители присоединяемых учреждений, сократят бухгалтерии и административный персонал, — подчеркнул Сергей Приколотин. — Сэкономленные деньги будут направлены на повышение зарплат медработникам. Врачи узких специальностей будут приезжать в Новосинеглазово несколько раз в неделю сразу большими бригадами.



В свою очередь парламентарий обещал направить депутатский запрос для того, чтобы в порядке первой очереди были выделены средства на установку рентген-аппарата.



— Я абсолютно убежден, что Новосинеглазово должно быть в начале очереди на приобретение, — уточнил он. — Никакая, даже самая дорогая, техника не сравнится с ценой человеческой жизни.