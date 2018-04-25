В Финляндии заинтересовались медной катанкой РМК

17:24 | 27.04.2018

Представители Финляндии уже не в первый раз приехали в гости на Южный Урал. Финское оборудование находится на всех горно-обогатительных и металлургических предприятиях Русской медной компании. Сотрудничество расширяется — иностранцы заинтересовались медной катанкой: из столь качественного продукта можно делать отличные кабели.



Отметим, что всего РМК закупила и внедрила технологии и оборудование из Финляндии на общую сумму свыше 300 миллионов евро. Буквально вчера, 26 апреля, президент РМК Всеволод Левин рассказал, что на предприятиях компании используются финские шаровые мельницы, флотационное оборудование, конвертеры и другие агрегаты, применяемые для добычи и обогащения медной руды и выпуска рафинированной меди.



— РМК и финские производители оборудования за годы сотрудничества успели накопить большой положительный опыт успешного решения самых разных технологических задач, — отметил он. — Что особенно важно для нас, это не только обеспечивает эффективность и развитие дивизионов РМК, но и помогает обеспечивать экологическую безопасность наших предприятий, заботиться об окружающей среде.



В свою очередь посол Финляндии в России Микко Хаутала уточнил, что Финляндия высоко ценит доверие русской компании и заинтересована в расширении сотрудничества.