В семи городах Южного Урала реализуют проекты школьников

14:38 | 24.04.2018

Русская медная компания направит до 250 тысяч рублей на реализацию каждого проекта школьника-победителя конкурса «Измени свой город к лучшему». Благоустройство пройдет в семи городах Южного Урала.



За пять ближайших месяцев в поселке Томинском будет построена хоккейная коробка, в Коркино – спортплощадка, в поселке Межозерном – территория у местного ДК. В поселке Новый Урал отреставрируют памятник героям Великой Отечественной войны, в Кыштыме в кабинет детско-юношеского центра приобретут оборудование для 3-D моделирования, а в Карабаше установят интерактивную панель, на которой можно будет смотреть видеоролики.



Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова рассказала, что школьники поселка Межозерный приняли участие в этом состязании впервые. Кроме того, выросло число проектов и качество их проработки.



- Если в 2017 году их было около 30, то в этом году их количество достигло 50,- сказала она. – Отмечу, что школьники советуются по поводу своих проектов с соседями и выясняют, действительно ли им нужны те или иные преобразования.