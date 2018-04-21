Анатолий Литовченко отчитался перед ветеранским активом Южного Урала

11:30 | 23.04.2018

В столице Южного Урала состоялся пленум регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Депутат Госдумы Анатолий Литовченко отчитался за свою работу в прошлом году и обсудил с ветеранским активом текущую законодательную работу в федеральном парламенте.



За избирательную кампанию парламентарий получил тысячи наказов от жителей Коркинского избирательного округа, в который вошли девять муниципальных образований, 174 города и поселка с населением более 550 тысяч жителей. Главный наказ — повышение МРОТ — был выполнен.



— Решение касается тысяч южноуральцев, — уточнил парламентарий. — Госдуме это далось непросто, ведь бюджет страны дефицитный. Планировалось увеличить МРОТ в два этапа, но теперь это произойдет раньше — с 1 мая 2018 года.



Кроме того, был исполнен наказ по индексации пенсий и благоустройству дворов. Только за 2017 год в регионе было отремонтировано более 700 дворов.



— Госдумой также принят закон, который из бессрочной делает срочной лицензию для управляющих компаний — это пять лет, — уточнил парламентарий. — А за необоснованное увеличение платы за услуги ЖКХ предусмотрены штрафы, и немалые.



Был принят закон о ликвидации наказаний для школ, садиков и больниц, которые не имеют средств для выполнения предписаний. С участием парламентария принят закон о бесплатном сборе валежника и выборе способа платы за ОДН и с ресурсоснабжающими организациями. С текущего года будет продолжена работа программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — медикам будет выделяться жилье в городах численностью до 50 тысяч человек. В Южноуральске, Коркино и Еманжелинске благодаря этому будут привлечены профессиональные медицинские кадры. Будут пересмотрены итоги оптимизации сферы здравоохранения.



По поручению главы региона Бориса Дубровского в настоящее время Анатолий Литовченко занимается проблемой заброшенных земель, которые предстоит оперативно вернуть в муниципальную собственность, принят закон «О садоводстве», который предусматривает государственную, региональную и муниципальную поддержку тем, кто трудится на земле. Напомним, что Анатолий Литовченко стал автором и соавтором 40 законопроектов, из которых 14 уже получили статус федеральных законов. Пленум дал положительную оценку работы депутата Госдумы Анатолия Литовченко.