Спешка со скоростью 140 км/ч унесла жизни троих южноуральцев, ещё шестерых отправила на больничную койку, среди погибших и раненых — дети

Около 14 часов 35 минут 18 апреля в Увельском районе Челябинской области, на 95-м километре автодороги Челябинск — Троицк, водитель автомобиля «Лада-Калина», двигавшийся из Троицка в сторону Челябинска, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с двигавшейся во встречном направлении «Ладой-Грантой».В результате ДТП, по данным МО МВД РФ «Южноуральский», на месте погибло два человека, это 56-летний водитель «Калины» и его 59-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье. Ещё четыре человека, трое из которых дети 7, 11, 13 лет, находившиеся в «Калине» на заднем сиденье, были доставлены в городскую больницу Южноуральска. Уже в больнице семилетний ребёнок от полученных травм скончался. Дети 11 и 13 лет, а также ещё один 25-летний пассажир «Калины» госпитализированы с тяжёлыми травмами.35-летний водитель «Гранты», а также два пассажира, 20-летняя девушка и 4-летний ребёнок, все жители Южноуральска, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Девушку, пассажирку «Гранты», пришлось извлекать из автомобиля при помощи спецоборудования сотрудникам МЧС.«В настоящее время сотрудниками полиции по факту аварии проводится доследственная проверка по выяснению всех причин и условий, способствующих совершению данного ДТП, по заключению которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в МО МВД «Южноуральский».Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области; МО МВД «Южноуральский»