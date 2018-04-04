Анатолий Литовченко: Все наказы жителей важны одинаково

15:27 | 6.04.2018

За минувший год депутат Государственной думы Анатолий Литовченко исполнил более половины тысячи наказов южноуральцев. В этот раз он помог жителям аварийного многоквартирного дома вернуть внешний облик и целостность строения.



На прием к депутату пришла пенсионерка, которая живет в одном из бараков поселка Новосинеглазово. Она рассказала, что в 2016 году их дом ремонтировали и во время ремонта признали ее балкон опасным. Рабочие демонтировали сам балкон, а дверь зашили листами металла. Зимой он начал промерзать насквозь, и никакие подручные материалы от холода не спасали.



На обращение в местную администрацию пенсионерку отправили в управляющую компанию, а у той не оказалось денег на этот ремонт. Женщина пошла к парламентарию, и Анатолий Литовченко помог решить вопрос.



— Администрация Челябинска на мой запрос отреагировала достаточно оперативно, — уточнил Анатолий Литовченко. — Глава города Евгений Тефтелев пообещал, что в ближайшее время будет отремонтирован фасад дома и восстановлен балкон. Средства будут выделены из Фонда капремонта.



Анатолий Литовченко сказал, что все обращения южноуральцев одинаково важны, и подчеркнул, что подходит внимательно и по-человечески к решению каждой проблемы.