Борис Дубровский дал поручение по реконструкции автодороги между поселком Мирный и селом Уйское

14:45 | 30.03.2018

Сегодня на совещании, посвящённом вопросам социально-экономического развития и готовности к весенне-полевым работам, проходившем в Уйском районе, Борис Дубровский раскритиковал состояние дороги между поселком Мирный и районным центром — селом Уйское.



По поручению губернатора Челябинской области будет разработана проектно-сметная документация по реконструкции автодороги между поселком Мирный и райцентром Уйское. Средства на ремонт дороги выделят из областного бюджета.



«Вопрос очевиден: дорогу надо делать, состояние ужасное, обслуживать там нечего, ее надо делать. Безусловно, автотрасса даст импульс развитию района», — прокомментировал ситуацию Борис Дубровский.



Строительство дороги будет вестись поэтапно в течение трех лет, до 2020 года.