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Челябинск: новости дня


14:45 | 30.03.2018

Борис Дубровский дал поручение по реконструкции автодороги между поселком Мирный и селом Уйское

Сегодня на совещании, посвящённом вопросам социально-экономического развития и готовности к весенне-полевым работам, проходившем в Уйском районе, Борис Дубровский раскритиковал состояние дороги между поселком Мирный и районным центром — селом Уйское.

По поручению губернатора Челябинской области будет разработана проектно-сметная документация по реконструкции автодороги между поселком Мирный и райцентром Уйское. Средства на ремонт дороги выделят из областного бюджета.

«Вопрос очевиден: дорогу надо делать, состояние ужасное, обслуживать там нечего, ее надо делать. Безусловно, автотрасса даст импульс развитию района», — прокомментировал ситуацию Борис Дубровский.

Строительство дороги будет вестись поэтапно в течение трех лет, до 2020 года.

© «Вечерние Ведомости»

 


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