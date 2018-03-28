С 1 апреля пенсионеры Челябинской области станут получать больше

14:22 | 30.03.2018

Как сообщается на сайте Отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области, с 1 апреля 2018 года произойдёт индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, на 2,9 %. Повышение пенсионного обеспечения коснётся 88,5 тысячи пенсионеров Челябинской области, включая 79 тысяч получателей социальных пенсий.



Также с 1 апреля повышаются государственные пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.



После предстоящего повышения средний размер социальной пенсии увеличится на 256 рублей и составит 9 109 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет на 402 рубля и составит 14 297 рублей. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 32 758 рублей и 35 672 рублей соответственно.



Фото: pronedra.ru