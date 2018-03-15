ЦИК поправил явку избирателей в Челябинской области

14:47 | 18.03.2018

Центральная избирательная комиссия РФ скорректировала данные по явке избирателей в Челябинской области на выборах президента России.



По уточненным ЦИК данным, на 12:00 проголосовали 27,5 % избирателей Южного Урала.



Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала о явке 26,52 %.



Фото: © РИА Новости / Илья Питалев