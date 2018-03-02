Анатолий Литовченко: «Встречи с населением — главный инструмент сбора проблем муниципалитетов»

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко встретился с жителями Ленинского района в депутатском центре партии «Единая Россия». Больше всего обращений касалось социальных и бытовых проблем, благоустройства территорий, а также частного сектора так называемых «эстонских болот». На приеме также был глава Ленинского района Александр Орёл.Жители поселка Сухомесово жаловались на отсутствие освещения улиц и грязные и разбитые дороги. Парламентарий отметил, что это вопрос безопасности людей, поэтому ему будет уделено особое внимание. Также общественники просили вернуть муниципальный автобусный маршрут № 62. Анатолий Литовченко уточнил, что такие вопросы уже поступали от жителей поселка и он уже направил запрос на имя мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Глава города пообещал, что автобус выйдет в регулярный рейс в марте 2018 года.Житель Планового поселка, который является самым большим в городе, пожаловался на отсутствие канализации. Люди с момента возведения поселка (50-е годы прошлого века) живут без нее, а выгребные ямы построить невозможно из-за заболачивания местности.Председатель профкома АО «Сигнал» Наталья Крутикова просила за работников предприятия аннулировать долг за капремонт дома № 9 на ул. Новороссийской, который был построен в 2014 году. Парламентарий отправил запрос на имя председателя ЗСО Владимира Мякуша с просьбой рассмотреть возможность введения в регионе моратория на оплату капремонта для новостроек.Также был задан вопрос о переселении из ветхого и аварийного жилья. Дом № 12 по Копейскому шоссе был построен сразу после войны. В квартирах нет водопровода и канализации, однако он не попал под программу расселения. Парламентарий предложил жителям обратиться в суд за получением решения на переселение, а по всем коммунальным проблемам написать отдельное обращение.Анатолий Литовченко отметил, что большую часть обращений составляют сфера ЖКХ, вопросы инфраструктуры и собственности на жилье.— С главой района Александром Орлом сразу же определили алгоритм действий, адресатов депутатских запросов, — уточнил он. — А пенсионеру Зауру Юсупову сообщили хорошую новость: у жителей частных домов по ул. Дзержинского будет водопровод. Прежде он уже обращался в мою общественную приемную, и буквально накануне нашей встречи пришел ответ из мэрии, что объект включен в программу на 2018 год.