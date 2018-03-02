На Южном Урале оценят качество капитальных ремонтов домов

На Южном Урале началась кампания по проверке качества капитальных ремонтов многоквартирных домов. Общественники получают множество заявлений собственников, которые жалуются на затягивание сроков.Сегодня, 5 марта, депутат Госдумы Владимир Бурматов провел онлайн-конференцию, в рамках которой рассказал о работе по контролю качества капремонтов. Напомним, что рейды по домам Челябинска и области, где проходят или уже закончились ремонты, идут уже второй год подряд. По данным общественников, прошлогодние работы закончены не все.— С начала 2018 года мы получили уже 60 обращений по поводу некачественно сделанных капремонтов, — уточнил депутат Госдумы. — Причем нам начали жаловаться не только жильцы, но и подрядные организации.Одни подрядчики сетуют на непригодную техдокументацию, другие — на задержку оплаты уже сделанного ремонта, причем долги составляют по 10–20 миллионов рублей. Случается, что подрядные организации сталкиваются с бумажной волокитой.— Это говорит о сбоях в системе, от чего страдают и люди, и компании, и, конечно, качество капитальных ремонтов, — уточнил Владимир Бурматов.К примеру, дом № 27 на улице Первого Спутника в Челябинске всю зиму стоит без крыши. Трубы отопления промерзают, и людям приходится бороться уже с морозом в квартирах. Здесь на днях с рейдом побывал парламентарий.С приходом весны обнаружились ошибки недавно завершенных капремонтов, потекли только что отремонтированные кровли, начал разрушаться фасад. Напомним, что в 2017 году на качество капремонта пожаловались более 700 южноуральцев. Депутат уточнил, что работа будет продолжаться, а на самые сложные объекты будут совершаться выездные рейды.По данным регоператора, в текущем году на капремонты будет направлено 5,5 миллиардов рублей, благодаря которым удастся провести 4,5 тысячи различного вида работ.