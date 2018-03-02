В Челябинске наметилась крупная «павильонно-киосочная» амнистия

14:26 | 5.03.2018

На аппаратном совещании председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергей Чигинцев обратился к главе города Евгению Тефтелеву с необычным для чиновника, но весьма логичным предложением провести амнистию для владельцев киосков на улицах города, предварительно собрав с них арендную плату за пользование незаконно занятой землёй.



«Незаконные киоски вырастают на улицах быстрее, чем мы успеваем их убирать и отторговывать права размещения объектов или аренды земли. Я предлагаю провести инвентаризацию всех киосков и поднять вопрос оплаты незаконно занятой земли», — сказал глава КУиЗО.



Евгений Тефтелев согласился с предложением и отдал соответствующее распоряжение как самому Сергею Чигинцеву, так и начальнику управления торговли Сергею Березуеву.



Мало того, Евгений Тефтелев заявил, что после выявления предпринимателей, захвативших землю и самовольно установивших на ней торговые точки, к ним не будут применять штрафные санкции, а бизнесмены, в свою очередь, смогут легализовать свое дело.



Стоит отметить, что, легализовавшись таким образом, предприниматели впредь будут не только оплачивать аренду земли, на которой находятся объекты их бизнеса, но и платить налоги, тем самым пополняя бюджеты всех уровней.



К сведению, по данным главы Центрального района города Виктора Ереклинцева, только на территории его района работает порядка 250 павильонов, 10 % из них — нелегальные.



Точное количество нелегальных торговых павильонов в Челябинске должна будет установить предстоящая инвентаризация.



Не коснётся предстоящая «павильонно-киосочная» амнистия только торговых точек, расположенных на гостевых маршрутах города. Гостевые маршруты должны быть очищены от любой торговли, кроме той, которая размещена на остановочных комплексах.



Фото: nashchelyabinsk.ru