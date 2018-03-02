В Копейске грузовик уронил две опоры ЛЭП

3 марта в Копейске возле ТРК «Слава» грузовая фура врезалась в столб линии электропередачи. Упавшая на дорогу опора потянула за собой ещё один столб.По свидетельству очевидцев, рухнувшая опора едва не придавила пешехода, который в этот момент переходил дорогу. При этом нужно учитывать то, что оборванные провода могли задеть еще несколько прохожих, мало того, провода находились под высоким напряжением.Сразу после происшествия коммунальные службы приступили к устранению последствий ДТП. Информации об отключениях электроснабжения в Копейске не поступало.Фото: naurfo.ru; lentachel.ru