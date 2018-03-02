Полисы ОСАГО с признаками подделки изъяты сотрудниками ГИБДД в Челябинской области

12:25 | 4.03.2018

Сотрудниками УГИБДД по Челябинской области при осуществлении проверки документов у водителей в Челябинске, Магнитогорске, Аше и Пласте выявлены 6 владельцев автотранспортных средств, использовавших полисы обязательного страхования автогражданской ответственности с признаками подделки. Бланки полисов, изъятые у водителей, отправлены на экспертизу, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.



В случае, если факт подделки полисов ОСАГО будет подтверждён экспертизой, водителям может грозить уголовная ответственность за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



Фото: avtozakony.ru