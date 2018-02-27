Анатолий Литовченко: Президент задал вектор развития страны

15:37 | 2.03.2018

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поделился впечатлениями от послания президента Федеральному Собранию. Парламентарий отметил, что выступление Путина было ярким, энергичным, конкретным и устремленным в будущее. По мнению Анатолия Литовченко, президент назвал четкую программу действий власти и обозначил главный приоритет — человека.



— Это сильное послание, — подчеркнул Анатолий Литовченко. — Его первая часть была посвящена развитию человеческого капитала — это и комфортная среда проживания, и благополучие людей, и достаток в семьях, и достойная старость.



Парламентарий уточнил, что при этом акцент сделан на поддержке старшего поколения, программах по активному долголетию, на увеличении размеров пенсий, на обеспечении их регулярной индексации, причём выше темпов инфляции.



— Отмечу поставленную задачу: государство будет стремиться к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию, — отметил депутат Государственной Думы. — Это вызывает оптимизм и уверенность, что повышение состоится.



Кроме того, Анатолий Литовченко отметил большую значимость заявлений и по другой теме — поддержке здравоохранения. Он отметил, что рост финансирования этой сферы вдвое — это здорово.



— Но особенно важно то, о чем мы и сами постоянно говорим, как президент оценивает оптимизацию, — уточнил он. — Он сказал, что в ряде случаев административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших посёлках и на селе и забыли о главном — о людях. Альтернативу не предложили, оставили население практически без медпомощи.



Депутат заявил, что глава государства прав: надо остановиться и обеспечить, а где необходимо — восстановить действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения.



Кроме того, парламентарий назвал программными заявления об обеспечении высоких стандартов экологического благополучия. Он отметил, что этой бескомпромиссности ждали все южноуральцы. Напомним, президент заявил, что с 2019 года на экологичные, наилучшие технологии должны перейти 300 промпредприятий страны, которые оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды.



Кроме того, парламентарий особо подчеркнул, что решения президента созвучны наказам избирателей из Коркино. Это оптимизация системы здравоохранения, инновационная система защиты дольщиков с помощью заемных средств банков, снижение ставки по ипотеке до 7–8 процентов, рост возведения жилья, ремонт дорог, благоустройство, наведение налогового порядка, а также создание условий для новых производств и поддержка аграриев.



— Самый впечатляющий момент послания — презентация новейших разработок оборонного комплекса России, — уточнил Анатолий Литовченко. — Мы убедились в том, что все последние годы наша страна не стояла и не смотрела, как наращивают вооружение Америка и страны Европы, а сама совершила технологический прорыв, и испытали гордость за нашу страну, которая имеет такую непобедимую армию.