Анатолий Литовченко отчитался за свою работу в 2017 году

Депутат Госдумы и член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Анатолий Литовченко рассказал о выполненной работе в прошлом году.На имя парламентария пришло более 800 писем, кроме того, более 400 южноуральцев обратились к нему лично. За год исполнено свыше пятисот наказов, часть из которых дали южноуральцы еще в предвыборную кампанию.Из исполненных наказов важнейшим является достижение МРОТ прожиточного минимума. По словам депутата, это решение качается тысяч жителей региона, но далось оно непросто – бюджет страны дефицитный.- Планировалось увеличить «минималку» в 2 этапа, но теперь это произойдет раньше – с 1 мая 2018 года, - уточнил он. - Еще один важный наказ – с 2017 года введена индексация пенсий по уровню инфляции, в том числе и для военных пенсионеров.Также среди главных наказов – благоустройство свыше семисот дворовых территорий региона, выбор оплаты за ОДН, покупка жилья для медиков и продолжение программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», устранены штрафы для муниципальных учреждений, которые не могли выполнить предписания из-за отсутствия финансирования. Продвигается закон про сбор валежника, внесен законопроект про трехлетнюю отработку целевых студентов и многое другое.Всего в 2017 году Литовченко стал автором и соавтором 40 законопроектов, из них 14 уже подписаны президентом и стали федеральными законами.Работа продолжается. Среди задач на текущий год - вернуть в сельское хозяйство заброшенные земли, оптимизировать систему здравоохранения, увеличить штрафы за нарушение правил благоустройства, сделать жестче наказания за деятельность микрофинансовых организаций. Также есть много задач и в регионе - газификация, ремонт дорог, социальных объектов, районных Дворцов культуры, переселение из ветхо-аварийного жилья, решение вопросов здравоохранения, водоснабжения, транспортных проблем.- Хочется в каждой территории моего округа решить хотя бы одну проблему - такую, которая затрагивает максимальное количество жителей и которая не решалась годами, - подчеркнул Анатолий Литовченко.