Сантехник — одна из опаснейших профессий Челябинска

16:35 | 27.02.2018

Происшествие случилось в Калининском районе Челябинска. В выходной день, вечером, получив сообщение о том, что в одной из квартир города с потолка течёт вода, диспетчер коммунальной службы передала заявку сантехнику, который и отправился по указанному адресу.



Прибыв на место коммунальной аварии, пожилой сантехник увидел, как прямо из люстры течёт вода. Мужчина поднялся на этаж выше и позвонил в дверь квартиры, находящейся прямо над залитым водой жильём.



Обо всём произошедшем после звонка сантехника в квартиру, откуда текла вода, сложно судить однозначно. Версий как минимум две.



По версии коммунальщиков, сантехника встретили крайне недоброжелательно: мало того, что в квартиру не пустили, так ещё и спустили с лестницы, наградив тумаками.



Версия виновников потопа расходится с версией коммунальщиков. «Он пришёл пьяный, с перегаром, прошёл и начал говорить: "Я сейчас вам тут всё поотключаю! Всю воду перекрою!" Начал неприлично выражаться, говорить, что у нас вообще воды теперь не будет. А у нас двое детей! И муж взял его да и вытолкнул за дверь», — говорит жена соседа, раздающего тумаки сантехникам.



Истина, видимо, где-то посередине. Пострадавший сантехник, находящийся в больнице по причине сотрясения головного мозга, диагностированного врачами, заявление в полицию подавать не стал, а виновник потопа, выйдя с ним на связь, извинился и предложил оплатить лечение и выплатить моральную компенсацию.



Тем временем в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску говорят, что по факту нанесения телесных повреждений сантехнику начата доследственная проверка.