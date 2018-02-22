На Колхозном рынке в Челябинске сгорел автомобиль, дым было видно издалека

12:11 | 25.02.2018

Как сообщает портал 74.RU, сегодня, 25 февраля, на территории Колхозного рынка на проспекте Победы загорелся легковой автомобиль.



Звонок от очевидцев на пульт МЧС поступил в 10:10. В тушении пожара были задействованы 1 единица техники и 4 человека личного состава.



В результате пожара пострадал только горевший автомобиль, рядом стоявшие машины не пострадали. Среди людей погибших и пострадавших нет.



Фото: chelyabinsk.74.ru