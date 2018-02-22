На одну «резиновую квартиру» стало меньше в Челябинской области

11:54 | 25.02.2018

В ходе проводимого сотрудниками магнитогорской полиции рейда была обнаружена квартира, хозяйка которой посчитала её «резиновой» и зарегистрировала на своей жилплощади 14 иностранцев.



Полицейские в ходе проверки установили, что 42-летняя собственница квартиры фиктивно прописывала иностранцев за деньги. Судя по всему, против гостеприимной предпринимательницы будет возбуждено уголовное дело.



В общей сложности полицейскими были проверены 70 иностранных граждан, все они были дактилоскопированы и прошли проверку на причастность к совершению преступлений. Одновременно с проверкой соблюдения миграционного законодательства правоохранители искали наркотики, украденные телефоны и вещи, указанные в ориентировках по совершённым преступлениям.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе рейда пресечено 14 административных правонарушений, связанных с нарушением въезда, выезда и пребывания на территории РФ. На нарушителей наложено штрафов на сумму 30 тысяч рублей. В отношении 7 иностранных граждан и лиц без гражданства судом вынесены решения об административном выдворении за пределы страны.



Фото: © РИА Новости/Максим Блинов