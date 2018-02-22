В Челябинской области женщину с фасада дома снимать пришлось спасателям

11:28 | 25.02.2018

Как сообщает сегодня издание «Миасский рабочий», 24 февраля прохожие заметили женщину, долгое время находившуюся на пожарной лестнице 5-этажного жилого дома на уровне второго этажа. Очевидцы вызвали спасателей, которые с помощью приставной лестницы помогли женщине спуститься.



Как попала женщина на пожарную лестницу жилого дома и что заставило её это сделать, непонятно, но, судя по всему, попала она туда либо с крыши дома, либо из окна квартиры.



Фото Valery Gintsenberg/miasskiy.ru