43 пьяных водителя было задержано в Челябинске за ночь

13:06 | 24.02.2018

Только за одну ночь с 22 на 23 февраля 2018 года в Челябинске было задержано 43 пьяных водителя.



В Челябинске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь».



Более 1000 сотрудников полиции Челябинска и около 400 бойцов Росгвардии, ГУФСИН, подразделений военной полиции, службы судебных приставов, а также представителей депутатского корпуса, ЧОО, ДНД и Общественного совета при УМВД, приняли участие в проведении мероприятия.



Такое масштабное проведение мероприятия дало свои результаты. В общей сложности 685 человек было привлечено к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Выявлено 43 человека севших пьяными за руль транспортного средства. Ещё 19 человек управляли автомобилем, не имея водительских удостоверений.



Кстати, за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ).



Фото: ptzgovorit.ru