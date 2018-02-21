Правоохранительными органами Озерска задержан руководитель одного из муниципальных предприятий города

16:41 | 23.02.2018

Как сообщает сегодня пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области установлено, что руководитель одного из муниципальных учреждений города, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил в организацию своего родственника, заработная плата которого перечислялась на расчетный счет супруги директора. Таким образом, было совершено хищение денежных средств на сумму более 150 тысяч рублей.



В связи с этим следственными органами УМВД России по ЗАТО г. Озерск в отношении чиновника, подозреваемого в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция по данной части статьи 159 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщается на сайте ГУ МВД по Челябинской области.



Имени и фамилии чиновника, подозреваемого в совершении преступления, в сообщении не называется.



Однако на прошедшей неделе сотрудниками правоохранительных органов проводились оперативные действия в Управлении капитального строительства Озерска, возглавляет которое Дмитрий Куваев. В ходе проведения этих мероприятий были произведены выемки документов. Позже в отношении Куваева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.



Информацию о том, что сегодня в ходе мероприятий, проведённых правоохранителями, был задержан именно Дмитрий Куваев, не подтверждают, но и не опровергают как в администрации города, так и в ГУ МВД по Челябинской области.



Фото: asiarussia.ru