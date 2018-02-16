Анатолий Литовченко помог жителям поселка вернуть дневной стационар

17:47 | 19.02.2018

В поселке Зауральский, который расположен недалеко от города Еманжелинск Челябинской области, уже много лет не было дневного стационара. Пациенты для того, чтобы пройти необходимые обследования или попросту поставить укол, вынуждены были ехать «в город».



Депутат Госдумы Анатолий Литовченко отметил, что наказ жителей Зауральского был выполнен. Новый стационар снимет нагрузку с районных медиков и позволит жителям получать медпомощь в собственном поселке.



— Вы только представьте больную бабушку, которой нужно поставить укол или капельницу! — сказал он. — Ей приходилось в холод, в жару, по несколько часов добираться до города, ждать автобус, стоять в очереди на лечение. А ведь в Зауральском живет 7,5 тысяч человек!



Напомним, что в прошлом году благодаря поддержке парламентария Еманжелинский район по программе «Модернизация здравоохранения» получил дополнительное финансирование в размере 3,8 миллиона рублей. Деньги были направлены на те здания, которые требовали неотложного ремонта: детскую поликлинику и женское отделение местной больницы № 1, а также дневной стационар и кабинет стоматолога в поселке Зауральский.